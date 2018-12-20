جدل برلماني بسبب خدمات الزائرين بالأهرامات

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متابعات - خالد الشرقاوي

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الأهرامات

طلب احاطة

وزير الآثار

خدمات الزائرين

تقدم النائب مجدى بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الآثار بشأن تعاقد الوزارة مع شركة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتساءل «بيومي» في طلب الإحاطة، عن كيفية عمل الشركة الجديدة؟ وهل سيتم رفع أسعار الخدمة؟، وما الآليات التي سيتم العمل وفقا لها، وهل ستكون إدارة المنطقة بالكامل تحت ولاية الوزارة؟ مطالبا باستدعاء الوزير لشرح آلية العمل الجديدة والمنظومة والعائد على الدولة جراء اتخاذ هذه الخطوة، وهل الدولة لا تمتلك كوادر للقيام بهذا الدور.

وأشار أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن السيارات والحافلات السياحية بعضها يدخل داخل المنطقة الأثرية، ولا يوجد وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، منتقدا تصرفات البعض الخاصة بممارسة أفعال غير لائقة بمصر وشعبها وتكاد تكون سببا في بعض الأحيان لـ«تطفيش» السائحين، متابعا: «الناس بتاكل فول وطعمية فوق سفح الهرم ويرموا الزبالة مكانهم».



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