» القبض على "زرزور" أكبر تاجر مُخدرات بالعاشر

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عاطل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من المواد المُخدرة، قبل ترويجها على عملائه بالحي الرابع عشر بمنطقة "ابني بيتك" بدائرة القسم.

وتلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من المقدم محمود مرسي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بقيام قوة مكبرة من رجال المباحث بالقسم، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد الخشنية، من ضبط المدعو "جمال.ال" وشهرته "جمال زرزور 55 عامًا"، عاطل؛ لاتجاره في المواد المُخدرة بالحى الرابع عشر بمنطقة "إبني بيتك" بدائرة القسم.

وتم ضبط المتهم وبحوزته "فرد خرطوش" وطلقة لذات العيار، و10 قطع من جوهر "الحشيش" المُخدر، تزن نحو كيلو جرام، وكمية صغيرة من نبات "البانجو" المُخدر، ومبلغ من المال، وذلك قبل ترويجها على عملائه بمنطقة "ابني بيتك".

وتبين من التحريات، أن المتهم خرج حديثًا من السجن عقب قضاء عقوبته في قضية اتجار في المواد المُخدرة.



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