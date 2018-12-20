  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:15 م
بحث متقدم
عمرو موسى

عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع وإصابة 8 طلاب بالمرج

حالة انتحار تحت عجلات المترو

تفاصيل انتحار "فلسطيني" أسفل عجلات المترو

احتجاجات السودان

السودان يشتعل.. الاحتجاجات تمتد للعاصمة وسقوط أول قتيل

الرئيس المعزول محمد مرسي

5رؤى للإسلاميين بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ «العقرب» و«عشماوي»

صلاح

بالفيديو.. موقف إنساني لـ«صلاح» مع مشجع «كفيف»

دونالد ترامب

«ترامب» لروسيا: حان الوقت لدخولكم الحرب

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يخفض الرسوم بنسبة 50%

اسعاف مريض

الصور الأولى لانهيار سور مدرسة المرج

وزيرة الصحة: 20 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

الحياة السياسية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة: 18.5 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

#

وزيرة الصحة: 17 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

#

مسح طبي لـ10 ملايين مواطن بالمرحلة الأولى لـ« مليون صحة»

#

الانتهاء من مسح 10 ملايين بمبادرة الرئاسة للكشف عن فيروس c


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 7 ملايين و379 ألفًا و335 مواطنًا حتى ظهر اليوم العشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".


وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 20 مليونًا و26 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.


ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 415 ألفًا و963 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.


وأضاف "مجاهد" أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 94 ألفًا و124 طالبًا، والبحيرة 81 ألفًا و574 طالبًا، وأسيوط 70 ألفًا و 589 طالبًا، والقليوبية 62 ألفًا و586 طالبًا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.


وأوضح "مجاهد"، أن هناك 7 ملايين و379 ألفًا و335 مواطنًا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين 2 مليون و 691 ألفًا، تلتها سوهاج بـ 937 ألفًا و701 مواطن، ثم المنوفية بـ 929 ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ 741 ألفًا و493 مواطنًا، ثم بني سويف بـ 650 ألف مواطن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» في تونس لحضور حفل زفاف «ماني»
» البورصة تربح 500 مليون جنيه
» «ضيوف»: محمد صلاح أفضل من «ماني»
» القبض على "زرزور" أكبر تاجر مُخدرات بالعاشر
» متظاهرو السودان يزحفون نحو قصر البشير
» مصرع مواطن أسفل عجلات مترو السادات
» نشطاء لـ«راموس» على تويتر: «الشحات هيعورك»
» اكتشاف أختام ملكية فرعونية بأسوان
» ارتفاع عدد قتلى "السترات الصفراء" إلى 9 أفراد
» بالتفاصيل.. أسعار الحديد تتراجع 350 جنيهًا
» منام "أبوإسماعيل": سأصبح "رئيسًا للجمهورية"

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين