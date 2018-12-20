وزيرة الصحة: 20 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 7 ملايين و379 ألفًا و335 مواطنًا حتى ظهر اليوم العشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 7 ملايين و379 ألفًا و335 مواطنًا حتى ظهر اليوم العشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 20 مليونًا و26 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 20 مليونًا و26 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 415 ألفًا و963 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 415 ألفًا و963 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 94 ألفًا و124 طالبًا، والبحيرة 81 ألفًا و574 طالبًا، وأسيوط 70 ألفًا و 589 طالبًا، والقليوبية 62 ألفًا و586 طالبًا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 94 ألفًا و124 طالبًا، والبحيرة 81 ألفًا و574 طالبًا، وأسيوط 70 ألفًا و 589 طالبًا، والقليوبية 62 ألفًا و586 طالبًا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.