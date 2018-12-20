تفاصيل انتحار "فلسطيني" أسفل عجلات المترو

20 ديسمبر 2018 - 05:52 م

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، تفاصيل انتحار شاب فلسطيني أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة "السادات".

وأوضح "عبدالهادي"، في تصريحات صحفية، أنه أثناء دخول القطار رقم (238) محطة السادات اتجاه حلوان بالخط الأول، فوجئ قائد قطار بإلقاء شخص يدعى "رامي يوسف محمود درويش"، بنفسه أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وهو يبلغ 42 سنة، محاسب بالمكتب العربي الفني، فلسطيني الجنسية، وتم رفع الجثة من على القضبان وعودة التشغيل.

وانتقلت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، والعاملين بالمحطة من شركة تشغيل المترو، وتم تحرير محضر بمكتب الشرطة بالمحطة لعرضه على النيابة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لحين الانتهاء من التحقيقات.



