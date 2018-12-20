1.6 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج

20 ديسمبر 2018 - 05:56 م

أفاد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بأن الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي شهدت زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 1.6 مليار دولار أمريكي وبمعدل 8% لتسجل نحو 21.4 مليار دولار مقابل 19.8 مليار دولار خلال الفترة من عام 2017.

جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال أكتوبر الماضي نحو 2.1 مليار دولار بزيادة قدرها 298.9 مليون دولار بمعدل 17%مقابل 1.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.



