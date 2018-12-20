  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
عمرو موسى

عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع وإصابة 8 طلاب بالمرج

حالة انتحار تحت عجلات المترو

تفاصيل انتحار "فلسطيني" أسفل عجلات المترو

احتجاجات السودان

السودان يشتعل.. الاحتجاجات تمتد للعاصمة وسقوط أول قتيل

الرئيس المعزول محمد مرسي

5رؤى للإسلاميين بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ «العقرب» و«عشماوي»

صلاح

بالفيديو.. موقف إنساني لـ«صلاح» مع مشجع «كفيف»

دونالد ترامب

«ترامب» لروسيا: حان الوقت لدخولكم الحرب

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يخفض الرسوم بنسبة 50%

اسعاف مريض

الصور الأولى لانهيار سور مدرسة المرج

أيمن حفني يغيب عن مران الزمالك

الرياضة

ايمن حفنى
ايمن حفنى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

منصب جديد لأيمن حافظ بالزمالك

#

الزمالك يفقد «ساسي» و«النقاز» أمام الإنتاج الحربي

#

الزمالك يفقد بهاء مجدي أمام حرس الحدود

#

«حفني» يدرس الرحيل عن الزمالك

المصريون

الزمالك

ايمن حفنى

غاب أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، عن المشاركة في التدريبات الختامية، اليوم الخميس، قبل السفر غدًا إلى تشاد، استعدادا لمواجهة القطن التشادى، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية.

ويخضع أيمن حفنى لأداء برنامجه التأهيلى بالجيم على هامش المران الجماعى، ليتأكد صعوبة لحاقه بالبعثة التي ستتوجه إلى تشاد وسيحسم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأمر بإعلان قائمة السفر النهائية خلال الساعات المقبلة.

وفاز الزمالك على القطن التشادي بسبعة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس يوم السبت الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي يوم 23 ديسمبر الجاري، على ملعب محمد ايوا بدولة تشاد، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي
» «صلاح» في تونس لحضور حفل زفاف «ماني»
» البورصة تربح 500 مليون جنيه
» «ضيوف»: محمد صلاح أفضل من «ماني»
» القبض على "زرزور" أكبر تاجر مُخدرات بالعاشر
» متظاهرو السودان يزحفون نحو قصر البشير
» مصرع مواطن أسفل عجلات مترو السادات
» نشطاء لـ«راموس» على تويتر: «الشحات هيعورك»
» اكتشاف أختام ملكية فرعونية بأسوان
» ارتفاع عدد قتلى "السترات الصفراء" إلى 9 أفراد
» بالتفاصيل.. أسعار الحديد تتراجع 350 جنيهًا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين