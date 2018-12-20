أيمن حفني يغيب عن مران الزمالك

20 ديسمبر 2018 - 05:57 م

غاب أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، عن المشاركة في التدريبات الختامية، اليوم الخميس، قبل السفر غدًا إلى تشاد، استعدادا لمواجهة القطن التشادى، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية.

ويخضع أيمن حفنى لأداء برنامجه التأهيلى بالجيم على هامش المران الجماعى، ليتأكد صعوبة لحاقه بالبعثة التي ستتوجه إلى تشاد وسيحسم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأمر بإعلان قائمة السفر النهائية خلال الساعات المقبلة.

وفاز الزمالك على القطن التشادي بسبعة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس يوم السبت الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي يوم 23 ديسمبر الجاري، على ملعب محمد ايوا بدولة تشاد، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.