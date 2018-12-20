» البورصة تربح 500 مليون جنيه

20 ديسمبر 2018 - 05:57 م

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 500 مليون جنيه، ليسجل 9. 744 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 58. 1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 45. 0%، لينهي التعاملات عند مستوى 58. 13137 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 31. 0%، ليغلق عند مستوى 21. 678 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 35. 0%، مسجلا 79. 1698نقطة عند الإغلاق.

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 96 شركة، وحافظت 24 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.



