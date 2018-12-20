عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

20 ديسمبر 2018 - 06:05 م

طالب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدول الأعضاء بمناقشة عودة سوريا إلى الجامعة واتخاذ القرار بهذا الشأن.

وأوضح "موسى"، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن مسؤولية قرار العودة تقع على عاتق الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ويجب على الدول التي تدير الأمور في سوريا، أن تفتح الباب للدول العربية للمساهمة والمشاركة في الحل، وهي مسألة أساسية، حيث إنه لا يمكن الحديث عن دور الجامعة العربية لمجرد أنه دور، وفي نفس الوقت تغلق الأبواب على سوريا.

وقال "موسى"، إن التدخلات الدولية الكثيرة تصعب الأمور في سوريا، ولا بد من استمرار العمل العربي؛ للتوصل إلى حل وإنهاء الأوضاع غير الطبيعية.

وعن تبعات انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قال "موسى" إن الانسحاب له مؤشرات كثيرة، والأمر يطرح العديد من علامات الاستفهام، وعمليات البحث حول أسباب الأمر وتوابعه مستمرة، كما أن الأمر لا يقتصر على القوات الأمريكية، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن وجود القوات الأمريكية ونتغافل تواجد قوات أخرى منها إيران مثلا.



