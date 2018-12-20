  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
الجندي

فيديو.. الجندي: هناك شيوخ يمارسون إرهابًا فكريًا

ولي العهد محمد بن سلمان

4 قرارات عاجلة من «بن سلمان»

البرادعي

«البرادعي» يعلق على براءة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

الدكتور أحمد زارع

هكذا يطعنون مصر في أعز ما تملك

القوات الأمريكية

أول فيديو لمغادرة القوات الأمريكية سوريا

عمرو موسى

عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع وإصابة 8 طلاب بالمرج

حالة انتحار تحت عجلات المترو

تفاصيل انتحار "فلسطيني" أسفل عجلات المترو

احتجاجات السودان

السودان يشتعل.. الاحتجاجات تمتد للعاصمة وسقوط أول قتيل

الرئيس المعزول محمد مرسي

5رؤى للإسلاميين بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ «العقرب» و«عشماوي»

لإدارة وتشغيل عدد من مستشفيات المحافظات

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين "التعليم العالي" و"الصحة"

الحياة السياسية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

«مدبولي» يشهد بروتوكول تسوية مديونيات بين «قطاع الأعمال» و «البترول»

#

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإدارة منتجع سياحى بالعلمين الجديدة

#

الحكومة تتعاقد مع أكبر شركات تشييد المنتجعات فى العالم

#

اليوم.. "مدبولى" يشهد اتفاقية لإنشاء جامعة طبية خليجية بمصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقام بالتوقيع مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، من جانب، وكل من رؤساء جامعات العريش، السويس، حلوان، وجنوب الوادي، من جانب آخر.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن المصري، تنفيذاً للسياسة الصحية للدولة، وحرصاً من الوزارتين على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات، حيث تجسد هذا التنسيق بقوة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، يأتي في ضوء حرص الدولة على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي وفق هذا البروتوكول ستتحمل رواتب وحوافز القوى البشرية الملحقة بالمستشفى، كما تلتزم الوزارة بتدريب جميع الكوادر الطبية بذات مستوى التدريب للملحقين بالمستشفى، ويحقُ له تدريب الطلاب التابعين له داخل المستشفى، ويكون الطرفان مسئولين عن كافة الجوانب الطبية والفنية لتشغيل المستشفى، ويلتزمان بالإشراف على تقديم الخدمات الطبية، ويلتزم جميع العاملين بتطبيق المعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى أن التوقيع اليوم يهدف لتحقيق المشاركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات لمدة 5 أعوام، أو لحين إنشاء مستشفى جامعي، وهي مستشفيات: الأقصر العام، والسويس العام، و 15 مايو، والعريش العام، لافتة إلى أن ذلك يُعد استكمالاً للتنسيق المستمر بين وزارة الصحة والجامعات للاستفادة من جهود أساتذة الطب في تقديم الخدمات الطبية، واكتساب الأطباء خبرات إضافية من التعاون مع أساتذة الجامعات. وأوضحت الوزيرة أن وزارة الصحة تتحمل وفق البروتوكول تكلفة الإنشاءات، والتجهيزات، والمعدات، ومستلزمات التشغيل، والأدوية، والصيانة، والتغذية، والأمن، والنظافة، كما توفر وزارة الصحة الاحتياجات اللازمة من الأطباء وطاقم التمريض، والصيادلة، والسكرتارية، والإداريين، والفنيين، والعمال، مع إعطاء أولوية للاستفادة من إمكانات أبناء المحافظات التي بها تلك المستشفيات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط سكرتير بمجلس الدولة بتهمة «الرشوة»
» اعتقال نجل «العريفي» بتهمة دعم الإخوان
» احتجاجات شعبية في الأردن للأسبوع الثالث على التوالي
» «ميدو» يخسر بـ«الثلاثة» في أول اختبار مع«الوحدة»
» «العصار» يبحث مع سفير الصين سبل زيادة التعاون المشترك
» الزمالك يحسم موقفه مع التعاقد مع «السعيد»
» "الشباب والرياضة" تستفسر عن موقف أمير مرتضى بالزمالك
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي
» «صلاح» في تونس لحضور حفل زفاف «ماني»
» البورصة تربح 500 مليون جنيه
» «ضيوف»: محمد صلاح أفضل من «ماني»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين