» "الشباب والرياضة" تستفسر عن موقف أمير مرتضى بالزمالك

20 ديسمبر 2018 - 06:12 م

أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، خطابًا إلى مجلس إدارة الزمالك، للاستفسار عن الموقف القانوني لنجل رئيس النادي أمير مرتضى، بعد تعيينه في منصب المشرف على الكرة.

وطلبت المديرية الرد بشكل سريع بعد تقديم شكوى للمديرية لتعيين نجل رئيس الزمالك في منصب المشرف على الكرة بالنادي دون وجود صفة رسمية له بمجلس الإدارة.

ويأتي اعتراض أصحاب الشكوى المقدمة للمديرية بسبب وجود بند في لائحة النادي يمنع تعيين أقارب أعضاء مجلس الإدارة في مناصب بالنادي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي يوم 23 ديسمبر الجاري، على ملعب محمد ايوا بدولة تشاد، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



