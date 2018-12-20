غادة والي تستقبل السفير البريطاني بالقاهرة

20 ديسمبر 2018 - 06:19 م

استقبلت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي السير جيفري ادامز سفير المملكة المتحدة وقدمت والى التهنئة للسفير البريطاني بمناسبة تسلمه لعمله بالقاهرة.

من جانبه أشاد السفير جيفري ادامز ببرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن مواكبتا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة برنامج تكافل وكرامة.

جدير بالذكر ان وكالة التنمية الدولية التابعة للحكومة البريطانيةDFID تحملت تكلفة دراسة تقييم الأثر تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

كما أشاد السير جيفري ادامز بالبرامج التي تنفذها لدعم وتمكين وحماية المرأة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني وخلق فرص العمل من خلال برامج التشغيل وعلى رأسها برنامج فرصة للتشغيل

كما أعرب السفير البريطاني عن رغبة السفارة البريطانية في التعاون وتقديم الدعم للوزارة في كافة البرامج التي تنفذها من تحقيق أعلى معدلات التنمية.



