«فيس بوك».. يقود الأمن لضبط ربع طن مخدرات

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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مخدرات

بلاغ

ضبط

تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من ضبط ربع طن من مخدر البانجو ، فى أثناء مطاردة مسجلين خطر ، ظهروا فى مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" يحملون أسلحة نارية ، يهددون به أحد الأشخاص .

تلقي اللواء محمد حجي ،  مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش  ، مدير مباحث المديرية، بتداول مقطع فيديو على موقع  "الفيس بوك " يظهر فيه  عدد من الأشخاص  يحملون أسلحة نارية بقرية كوم النور بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، ويهددون أحد الأشخاص ، وعلى الفور وجه مدير الأمن بضبط  المتهمين والأسلحة وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي ،  رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد الخولاني  ،  رئيس فرع بحث جنوب الدقهلية، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز.

 وبتكثيف الجهود توصلت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى إلى وجود خلافات بين المدعوة "   أمل ن. أ 45 سنة "  مقيمة بقرية كوم النور دائرة مركز ميت غمر، وبين شقيق زوجها ويُدعى "  محمد م. ع  45 سنة  "   صاحب مطعم ومُقيم بذات القرية لإصطحاب الأخير إبنة شقيقه 14 سنة من زوجة أُخرى " للإقامة بمنزله عقب ضبط شقيقه وحبسه فى قضية إتجار بالمواد المخدرة ورغبة المذكورة  فى إقامة الفتاة بصحبتها  ورفض شقيق زوجها إعادتها فإستعانت بكلٍ من "  الشرقاوى ن. ع 27 سنة "   مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، و "  على ع. م25 سنة "   مقيم  كوم النور مركز ميت غمر "له معلومات جنائية"،  و " وليد ع. خ 42 سنة  "  مقيم  البلامون مركز السنبلاوين  "له معلومات جنائية".

وتوجهوا لمنزل صاحب المطعم ، بالأسلحة النارية وتمكنوا من إصطحاب الفتاة، وقام شقيق زوجها "المجنى عليه" بالإستعانة بمقدم أحد البرامج التلفزيونية بإحدى القنوات الفضائية لنشر الفيديو على الإنترنت، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع أمن البحيرة ، أسفرت عن ضبط الأول وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات لذات العيار، وبتفتيش مخزن خاص به بأرض زراعية بزمام قرية كوم النور عُثر على " كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 225 كيلو جرام" ، كم  ضبط ربة المنزل وبتفتيش مسكنها تم العثور على  كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الثانى والثالث على النحو المُشار إليه وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعةجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين .

 


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