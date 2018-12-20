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برلماني يقترح تسجيل العقارات إلكترونيًا للقضاء على البيروقراطية

الحياة السياسية

مجلس النواب
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حسن عاشور

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تقدم النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح برغبة بشأن تسجيل العقارات إلكترونيًا لحين الانتهاء من إعداد القانون الجديد الشامل، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل وأن تكون واضحة وسهلة حتى نقطع الطريق على البيروقراطية والروتين والتعقيد الذي تسبب في ضياع المليارات على الدولة خاصة وأن نسبة العقارات المسجلة لا تجاوز 15% فقط من الكتلة السكنية فى مصر.

وشدد "العميرى"، فى بيان صحفي له اليوم، على ضرورة تقديم قانون جديد شامل تكون فلسفته قائمة على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، مقترحا قيام الدولة بتسجيل مناطق بعينها دون انتظار المواطنين، على أن يتقدم كل مواطن بالأوراق والمستندات التى تثبت ملكيته للوحدة أو العقار لإنهاء عملية التسجيل الخاصة بالعقار أو الوحدة التى يتملكها.

وطالب بخفض تكلفة التسجيل في القانون الجديد وتقليص مدة التسجيل التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، لجذب أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، حتى يتسنى للدولة جمع المعلومات الدقيقة عن الثروة العقارية فى مصر والقضاء على ظاهرة "الكحول"، والتوصل إلى أصحاب العقارات مما يساعد فى تحديد صاحب المخلفات والحصول على حق الدولة



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