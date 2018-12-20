» الزمالك يحسم موقفه مع التعاقد مع «السعيد»

20 ديسمبر 2018 - 06:46 م

بات عبدالله السعيد لاعب فريق أهلي جدة السعودي والمنتخب الوطني، قريبا من الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد أحد أعضاء مجلس الزمالك، في تصريحات لصحيفة "الرياضية السعودية" على أن النادي يهدف إلى التعاقد مع عبدالله السعيد في يناير، خاصة أن الفريق يحتاج إلى لاعب بإمكانياته ومهاراته.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 35 نقطة، عقب فوزه الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب في نهاية الموسم الماضي قبل أن يمدد السعيد تعاقده مع الأهلي المصري، ليقوم الأخير ببيعه إلى نظيره السعودي رافضاً فكرة استمراره ضمن صفوف القلعة الحمراء، بعد اتهامه بالخيانة بسبب توقيع للنادي الأبيض.