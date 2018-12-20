» «ميدو» يخسر بـ«الثلاثة» في أول اختبار مع«الوحدة»

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المصريون

ميدو

الوحدة

الفيصلى

سقط أحمد حسام «ميدو» في الاختبار الأول لفريقه الوحدة أمام الفيصلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الفيصلي بهدف أول عن طريق لويس جوستافو في الدقيقة الأولى من المباراة وأضاف إيجور روسي الثاني في الدقيقة 17 ومن ثم عزز عبد العزيز البيشي الثالث لفريقه الفيصلي بالدقيقة 47.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب المصري أحمد حسام ميدو مع الوحدة السعودي حيثُ تم التعاقد معه عقب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي الذي حقق نتائج سلبية في الفترة الأخيرة.

وبهذه النتيجة؛ يرفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما الوحدة يتجمد رصيده عند النقطة 21 في المركز السادس.



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