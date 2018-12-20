رسميًا.. يوفنتوس يجدد تعاقده مع «ساندرو»

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يوفنتوس

ساندرو

أعلن مسئولو نادى يوفنتوس الإيطالي اليوم، الخميس، تجديد عقده البرازيلى أليكس ساندرو، الظهير الأيسر للفريق، حتى عام 2023.

وكان ساندرو قد انضم لصفوف فريق يوفنتوس عام 2015 قادما من فريق بورتو البرتغالى، وخاض بقميص اليوفى 134 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف.

وتوج المدافع البرازيلى صاحب الـ 27 عاما مع فريق السيدة العجوز بـ 6 ألقاب موزعة بين 3 ألقاب دورى إيطالي ومثلهم فى كأس إيطاليا.

وكانت أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي قد أبدت رغبتها فى وقت سابق من أجل التعاقد مع أليكس ساندرو، ولكن الظهير الإيسر البرازيلى فضل مواصله مشواره مع يوفنتوس. 

 


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