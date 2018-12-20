السفير المصري في إندونيسيا يشارك في احتفال اليوم العالمي للغة العربية

20 ديسمبر 2018 - 07:21 م

في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي للغة العربية في إندونيسيا، شارك عمرو معوض سفير مصر لدى إندونيسيا في الاحتفال الذي أقامته جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا (كبري الجامعات الحكومية الإندونيسية) بهذه المناسبة، وبمشاركة سفراء الدول العربية المعتمدين في إندونيسيا.

كما شاركت السفارة في معرض الكتب والذي أُقيم بالقاعة الرئيسة بالجامعة، حيث قام السفير بتسليم الدكتور "ديد رشادة" مدير جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية مجموعة من الكتب مساهمة منها في تعليم اللغة العربية والاستفادة من الفكر المصري في العديد من المجالات الإنسانية والعلمية.

هذا، وقد أبدى عميد الجامعة شكره لهذه اللفتة الكريمة، داعياً الحضور من الطلبة والأساتذة للإطلاع على الجناح المصري في المكتبة العامة للجامعة، وذلك لتعظيم الاستفادة سواء بقراءة الكتب باللغة العربية أو الاستفادة بالعلوم التي تضمها تلك الكتب.