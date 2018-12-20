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السفير المصري بكابول يشارك في مراسم تخرج الدورة الأولى لتعليم العربية

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كابول
كابول

حسن عاشور

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شارك هاني صلاح سفير مصر في كابول في مراسم تخرج الدورة الأولى لتعليم اللغة العربية، والتي عقدت بالمعهد الدبلوماسي الأفغاني، حيث كانت السفارة المصرية قد قامت بتنظيمها بالتعاون مع البعثة الأزهرية في كابول، وحضر المراسم مدير عام المعهد ومجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الأفغان.


وقد ألقى السفير المصري خلال حفل التخرج محاضرة هنأ فيها الدارسين على إتمامهم الدورة وحثهم علي الاستمرار والمثابرة في تعلم اللغة العربية، التي تمثل جسراً يربط بين الثقافة والحضارة المصرية والأفغانية، كما استعرض خلال كلمته أوجه التعاون بين البلدين سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وكذلك الجهود التي تقوم بها مصر لمواجهة الإرهاب والتطرف، ورؤيتها لتطورات الأوضاع في أفغانستان.


وقد قام الدبلوماسيون الأفغان بتوجيه عدة أسئلة تتعلق بالعلاقات بين البلدين، وما يمكن أن تقدمه مصر والأزهر الشريف لدعم ومساعدة أفغانستان لمواجهة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام المعتدلة، حيث أكد السفير على أن مصر تدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وكل ما يسهم في تحسين مقدرات الشعب الأفغاني.

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