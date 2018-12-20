  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
الجندي

فيديو.. الجندي: هناك شيوخ يمارسون إرهابًا فكريًا

ولي العهد محمد بن سلمان

4 قرارات عاجلة من «بن سلمان»

البرادعي

«البرادعي» يعلق على براءة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

الدكتور أحمد زارع

هكذا يطعنون مصر في أعز ما تملك

القوات الأمريكية

أول فيديو لمغادرة القوات الأمريكية سوريا

عمرو موسى

عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع وإصابة 8 طلاب بالمرج

حالة انتحار تحت عجلات المترو

تفاصيل انتحار "فلسطيني" أسفل عجلات المترو

احتجاجات السودان

السودان يشتعل.. الاحتجاجات تمتد للعاصمة وسقوط أول قتيل

الرئيس المعزول محمد مرسي

5رؤى للإسلاميين بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ «العقرب» و«عشماوي»

تحت رعاية «مميش»

هيئة قناة السويس تنظم ندوة تثقيفية عن الأمراض الموسمية

آخر الأخبار

مهاب مميش
مهاب مميش

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا بعبور الحاويات.. تعرف عليه

#

إعفاء توريدات السلع لمشروعات المنطقة الاقتصادية من القيمة المضافة

#

مميش: الهيئة مشاركة بمبادرة الرئاسة للقضاء على فيروس سى

#

مميش: قناة السويس الجديدة غطت تكلفتها فى أقل من عام

نظمت هيئة قناة السويس على مدار يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، ندوة طبية تثقيفية تحت عنوان " الأمراض الموسمية" ضمن برنامج "معاً لصحة أفضل" الذي ينظمه مركز المعلومات الدوائية بالتعاون مع قسم الطوارئ بمستشفى نمرة 6 وتحت إشراف إدارة الخدمات بالهيئة وذلك ضمن برنامج توعوي طبي، بدأ بالتوعية بطرق التعامل مع مرض السكري، ثم تناول موضوع الإسعافات الأولية.

يأتي ذلك تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

حضر الندوة المحاسب عاطف جرجس مدير إدارة الخدمات، والاقتصادي محمود رزق مستشار السيد الفريق رئيس الهيئة، والمهندس أحمد رجب رئيس المتابعة والرقابة، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة النادي العام، والمهندس أحمد قدري رئيس مجلس إدارة نادي الأسرة. أقيمت الندوة على مدار يومين، لتعميم الاستفادة على العاملين بالهيئة في مدن القناة ، وهما يوم الاثنين الماضي بالمركز الاجتماعي للهيئة ببورفؤاد، وأمس الأربعاء بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء، وجه المحاسب عاطف جرجس مدير إدارة الخدمات الشكر والتقدير لسيادة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة على دعمه غير المحدود لتطوير المنظومة الطبية وتقديم خدمات طبية عالية المستوى لجموع العاملين من خلال المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة. كما أشاد بجهود مركز المعلومات الدوائية بمستشفى نمرة 6، برئاسة الدكتور ياسر صفار، ودوره المهم في نشر الوعي الطبي وإثراء المعرفة الطبية لدى العاملين بالهيئة، بطريقة سهلة وبسيطة يدركها العاملون من خارج القطاع الطبي وتنعكس بالإيجاب على حياتهم اليومية.

تضمنت الندوة عدداً من الموضوعات الطبية المتعلقة بكيفية التعامل السليم مع الأمراض الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء مثل أمراض البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والربو الشعبي ، كما تستعرض الأساليب والتدابير الوقائية التي يجب وضعها في الاعتبار لتجنب الإصابة بهذه الأمراض وطرق العلاج للحفاظ على الصحة العامة.

استهلت الندوة فعالياتها بمحاضرة الدكتورة دعاء العدوي، لتوضيح أعراض الإصابة بأمراض البرد والانفلونزا، وكيفية علاج كل منهما، كما أوضحت خطورة الاستهانة بمرض الانفلونزا حيث يودي في بعض الأحيان إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة.

أما المحاضرة الثانية فكشفت الدكتورة سلمى مجدي عن مخاطر التدخين من خلال استعراض مجموعة من الاحصائيات والمؤشرات على المستوى المحلي والعالمي فيما يخص أضرارها على المدخنين ومن يتعرضون للتدخين السلبي من المحيطين بهم .

فيما ركزت المحاضرة الثالثة التي ألقتها الدكتورة تسنيم حسين على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في التعامل مع البرد والانفلونزا، وضرورة الحذر الشديد في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المتخصص، مشددة على خطورة تناول المضادات الحيوية بكثرة في إضعاف جهاز المناعة.

وتناولت الدكتورة نهى زكريا في المحاضرة الرابعة والأخيرة طرق التعامل مع الربو الشعبي وحساسية الصدر، وطرق استخدام بخاخات توسعة الشعب الهوائية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط سكرتير بمجلس الدولة بتهمة «الرشوة»
» اعتقال نجل «العريفي» بتهمة دعم الإخوان
» احتجاجات شعبية في الأردن للأسبوع الثالث على التوالي
» «ميدو» يخسر بـ«الثلاثة» في أول اختبار مع«الوحدة»
» «العصار» يبحث مع سفير الصين سبل زيادة التعاون المشترك
» الزمالك يحسم موقفه مع التعاقد مع «السعيد»
» "الشباب والرياضة" تستفسر عن موقف أمير مرتضى بالزمالك
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي
» «صلاح» في تونس لحضور حفل زفاف «ماني»
» البورصة تربح 500 مليون جنيه
» «ضيوف»: محمد صلاح أفضل من «ماني»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين