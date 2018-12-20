سبب استبعاد «حامد» و«جنش» من السفر إلى تشاد

20 ديسمبر 2018 - 07:33 م

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، الثنائي محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق وزميله طارق حامد من السفر مع الفريق لخوض مباراة العودة أمام القطن الشادي، في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الجهاز الفني، أن قرر استبعاد الثنائي جنش وحامد، لمنحهما راحة لكونهما أكثر لاعبي الفريق مشاركة في المباريات خلال الموسم الحالي ، بخلاف إجراء عملية الروتيشن بين اللاعبين في اللقاءات.