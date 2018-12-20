» اعتقال نجل «العريفي» بتهمة دعم الإخوان

حسن عاشور
أعلنت صفحة "معتقلي الرأي" في السعودية، احتجاز السلطات لنجل الداعية الإسلامي محمد العريفي واتهامه بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
وكتب الصفحة، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأكد لنا أن عبدالرحمن العريفي (النجل الأكبر للدكتور محمد العريفي)، رهن الاعتقال التعسفي".
وأضافت الصفحة: "وحسابه على تويتر محذوف، وقد عقدت له محكمة الإرهاب (الجزائية المتخصصة) جلسة محكمة الأحد الماضي بتهم جائرة منها دعم الإخوان المسلمين"، حسب زعم الصفحة.
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