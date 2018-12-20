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«زهران» يدين الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

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أدان الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة ، واحتجاز أكثر من 15 صحفي داخل النقابة أثناء ممارستهم عملهم في تغطية تقديم أوراق المرشحين على مقعد نقيب الصيادلة لانتخابات النقابة .

وأعرب  زهران عن استيائه الشديد مما حدث في حق الصحفيين أثناء تأدية عملهم ،موضحا إن تبرير ما حدث بأي مبررات أو أعذار هو أمر غير مقبول.

 وطالب فريد زهران الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن الاعتداء ومنع تكرار مثل هذه الأحداث وتأمين الصحفيين والحفاظ على حقهم في الوصول للمعلومات وتغطية الأحداث دون التعرض للخطر.



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