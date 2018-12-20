«مستقبل وطن» يصدر قرارًا بتعيين «قنطوش» أمينًا عامًا مساعدًا للحزب

20 ديسمبر 2018 - 08:00 م

أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارا بتكليف المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض، أمينًا عامًا مساعدًا للأمانة العامة لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.



كما تم تكليف الدكتورة نجلاء سيد فريد أمينة للعلاقات العامة للحزب، وهو القرار رقم 517 لسنة 2018، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.





وأعربت الدكتورة نجلاء فريد، عن تقديرها لاختيارات قيادة الحزب للهيكل التنظيمي، مؤكدة أنه يدل على إستراتيجية حكيمة بما يساهم في تنشيط وتفعيل الكيان الحزبي ودوره في المجتمع، وأنها لن تبخل بأي جهد في سبيل تحقيق أهداف الحزب المرجوة.





من جانبه، رحب المستشار ياسر قنطوش، بقرار الحزب بتكليفه بهذا المنصب، وأثنى على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الحزب في بناء المواطن واستعادة الشخصية المصرية، والتواجد على أرض الواقع وخدمة الوطن والمواطن.



