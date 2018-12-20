أسباب زيارة «آل الشيخ» نادي الزمالك

20 ديسمبر 2018 - 08:01 م

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، زيارة مقر نادي الزمالك في الساعة الرابعة عصر غد الجمعة، وذلك في أول زيارة له للقلعة البيضاء.

وتأتي الزيارة «آل الشيخ» للمشاركة في افتتاح المبنى الإداري الجديد للنادي والتي تم إطلاق اسمه عليه، بعد الدعم الكبير الذي قدمه رئيس هيئة الرياضة السعودي للزمالك في الفترة الأخيرة، وأبرزه التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي، والتعاقد مع المدرب السويسري للفريق كريستيان جروس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي يوم 23 ديسمبر الجاري، على ملعب محمد ايوا بدولة تشاد، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري الممتاز، حيث يعتلي الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 35 نقطة جمعهم من 11 فوزا و2 تعادل وخسر لقاء وحيدًا في الدوري.



