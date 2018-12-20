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«المحافظين» يطلق مبادرة لتعليم المشغولات اليدوية بالدقهلية

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نظمت أمانة شربين محافظة الدقهلية بحزب المحافظين أمس، فاعلية أطلقت من خلالها مبادرة لتعليم المشغولات اليدوية لمساعدة محدودي الدخل على عمل بعض المشغولات اليدوية التي تدر عليهم دخلا.

وقال أحمد عبد الرحمن، رئيس لجنة التنظيم للحزب بالدقهلية، إن أمانة شربين تقوم بتوفير المدربين ودعم المتدربات بالخامات وتساعدهم في تسويق المنتجات، وأكد أنه تم تنفيذ عدد من المنتجات بالفعل أثناء التدريب في وقت قياسي وبدقة في التشطيب بفضل العمالة المدربة.

وأضاف عبد الرحمن، أن الحزب يطمح لتوطين هذه الصناعة الصغيرة والاستغناء عما ننفقه من مليارات في منتجات نستوردها من الصين والتي نحاول استنساخ تجربتها في بلد من أقاليم مصر "مدينة شربين"، مشيرا أن ما يساعد على ذلك هو موقعها الجغرافي القريب من ميناء دمياط الجديدة الذي يجعلنا نطمح مستقبلا لجعلها مركزا لتصدير هذه الأشغال اليدوية إلى أوروبا التي تعتز بالمنتج اليدوي المصري لصالح الأسرة المنتجة.

وطالب عبد الرحمن بضرورة توفير مركز تدريب وتجهيزه فنيا بالمدربين وماديًا بالفرش والمعدات، لكي نصل بهذه الصناعات إلى العالمية، مشيرا أن أمانة شربين أخذت بالفعل تلك الخطوات بمساعدة قيادات حزب المحافظين، عن طريق توفير التمويل اللازم لهذه الأسر لشراء احتياجاتها من خيوط والآلات، مناشدا أن يتم تعميم الفكرة في كل المحافظات ولو من خلال الصندوق الاجتماعي أو بقروض مباشرة عن طريق أحد الجمعيات.

وناشد عبد الرحمن، وزارة التضامن أن تتبنى المساعدة في تسويق إنتاجهم ولو عن طريق إحدى الشركات الكبرى عن طريق شرائها الإنتاج كاملا وبمواصفات جودة معينة في التشطيب والتغليف وتقوم بتصديره بمعرفتها، حتى يكون هناك سرعة في تسليم هذه الأسر مستحقاتها لضمان استمرار الانتاج وعدم التوقف.



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