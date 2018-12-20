ضبط لص سرق 25 فيلا وشقة بالشيخ زايد

20 ديسمبر 2018 - 08:28 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على أخطر لص تخصص فى سرقة الفيلات والشقق الفارهة بالشيخ زايد، واعترف المتهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأجهزة كهربائية من 25 فيلا وشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تعددت البلاغات أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد تفيد تعرض عدد من الفيلات والشقق للسرقة على يد مجهول.

فتم تشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وتوصلت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد إلى أن عاطل يدعى "شاهير. ب" وراء ارتكاب السرقات.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد سامح بدوى من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث الجنائية بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأجهزة كهربائية وهواتف محمولة من 25 فيلا وشقة بالشيخ زايد، وأرشد عن المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.



