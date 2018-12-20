حزب الأمة السوداني يدعو أعضاءه للمشاركة في احتجاجات السودان

20 ديسمبر 2018 - 08:38 م

أعلن حزب الأمة السوداني، بزعامة صادق المهدي، عن دعوة كافة أعضائه للمشاركة في الاحتجاجات الحالية في السودان، مطالبًا الشرطة والجيش بحماية المواطنين والانحياز للشارع.

وقال الحزب في بيان له منذ قليل اطلعت "المصريون" على نسخة منه، "انضم عدد من مـدن السودان الي التظاهرات السلمية التي انتظمت خلال الأيام القليلة الماضية منددة بالضايقة المعيشية وإنعدام السلع الضرورية من خبز ووقود ودواء. حيث شهدت مدن عطبرة، دنقلا، سنار، القضارف، بورتسودان، النهود، نيالا، بربر، سنار، الدامر، كوستي، وانحاء متفرقة من العاصمة احتجاجات عارمة".

وأضاف البيان:"كعادة النظام القمعي استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المواطنين واعتقال عشرات المتظاهرين وانتهاك الحقوق والحريات، وقد تجاوزت الشعارات المطروحة من مطالب الخبز والوقود إلي إسقاط النظام، مما يعكس حالة السخط الشعبـي عن سياسات النظام الفاشلة وعجزه التام في إدارة البلاد.

ودعا الحزب اعضائه للمشاركة في الاحتجاجات :"إننـا في حزب الأمة القومي ندعم هذه الاحتجاجات، وندعو كل عضويتنا بجميع أنحاء البلاد للمشاركة والاحتجاج بكل الطرق السلمية، ونـؤكد أن حق التظاهر السلمي كفلته كل المواثيق الدولية والاديان والأعراف، ونُنـاشد كل قطاعات الشعب السوداني بالتعبير الحركي والرفض الواسع للنظام وسياساته الخرقاء المستهدفة لقمة العيش وحق الحياة، ونُحذر الأجهزة الأمنية ومليشيـات النظام من مغبة التعرض للمتظاهرين، ونُطالب الشرطة والجيش بحماية المواطنين والانحياز للشارع.

وأختتم البيان :"نُناشد كافة القوى السياسية والمدنية لخطوات اكثر عملية لتوحيد الصف دعما للشعب في مسيرته نحـو الحرية ،ونُـجدّد العهد بأننـا لن نَحيد عن مطالب الشعب السودانـي المشروعة أبداً، ومقاومة الظلم فرضْ علينـا وواجـب وطنـي"



