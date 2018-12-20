» قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن اضطرارها لتنفيذ أعمال صيانة طارئة بغرفة محابس خاصة بخط المياه قطر 1000 م3 القادم من محطة مياه 6 أكتوبر الجديدة .

وأوضحت الشركة أنه نتيجة للأعمال سيتم قطع المياه عن مناطق «هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، طريق مصر الفيوم بدايةً من نادى الرماية وحتى مدخل طريق الواحات الصحراوى»، كما سيكون ضخ المياه ضعيفا بمناطق: «كفرطهرمس، شارع الملك فيصل ومتفرعاته، شارع الأهرام ومتفرعاته، منشأة البكاري، المريوطية، المنصورية».