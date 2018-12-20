تربويون: الرئيس يطلب المستحيل

20 ديسمبر 2018 - 08:49 م

عقب مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل التربية الرياضية لمادة أساسية تضاف للمجموع سواء في المدارس أو الجامعات، سارع عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى المطالبة بتنفيذ الفكرة على اعتبار أنها ستساهم بشكل كبير في تحفيز الطلاب على الاهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة، في المدرسة وخارجها.

كان أول المطالبين بتنفيذ الفكرة، سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إذ شدد على ضرورة جعل مادة التربية الرياضية مادة أساسية، وأن يكون هناك دقة وصعوبة في اختباراتها، لتكون تحفيزًا للطلاب للاهتمام بالنشاط البدني.

وتابع: «الطالب الذي يمارس الرياضة تكون قدرته على الاستيعاب أفضل، كما أن الرياضة ستساعد على خلق جيل رياضي بعيد عن الأفكار المتطرفة والسلوكيات الخاطئة».

وأكد المشد، في حديث له، أهمية الرياضة للصحة العامة وكيف تنعكس على الفرد والمجتمع بشكل عام، كما أشار إلى أن اللجنة ستعقد خلال الفترة القادمة جلسات مع وزارة الصحة، لمناقشة آليات البدء في برنامج للتوعية الصحية.

الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، قال إنه من الصعب جعل مادة التربية الرياضية أساسية، منوهًا بأن هناك معوقات كثيرة يستحيل معها ما طلبه الرئيس.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح«مغيث»، أن هناك ما لا يقل عن 20 إلى 25% من التلاميذ ما بين مكفوفين وأصحاب إعاقات مختلفة ومرضى قلب وبدانة وغيرها، الأمر الذي سيعصف بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بالنسبة لهم.

وأردف: «هناك عائق أو سبب آخر، وهو الطالب الذي سيحصل على الدرجة النهائية في المواد العلمية وينقص درجة أو درجتين في الرياضة قد يؤدي ذلك إلى عدم دخوله الكليات العلمية بينما الذي سيحصل على الدرجة النهائية في التربية الرياضية وينقص درجتين في المواد العلمية من الوارد ن يلحق بالكليات العليمة وهذا لا يستقيم لأن الأولى بتلك الكليات الآخرين».

وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «لا يستقيم علميًا في حال إضافة مجموعها للمجموع الكلى أن يدخل الحاصل على درجتها النهائية كلية الطب ويحرم من دخولها المتفوقين في العلوم ومن نقصوا فيها عدة درجات».

واستطرد: «لقد كان على الرئيس أن يطلب من القائمين على المدارس دراسة وافية عن حال جميع الأنشطة في المدارس من حيث وفرة أماكنها ومواد الخام والأدوات والأفنية والملاعب والمعلمين المتخصصين فيها، ويسعى لتوفير الميزانية التي تسمح بممارسة مختلف الأنشطة وتشجيع الطلاب عليها وإقامة المسابقات فيها ومنحهم الجوائز المادية والمعنوية»، مضيفًا: وفى هذه الحالة لن يعوق عائق الطلاب جميعا عن ممارسة النشاط المناسب لحالتهم البدنية

بدوره علق الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، على حديث الرئيس، قائلًا إنه «من الجيد تدريس مادة التربية الرياضية، ولكن من الصعب تنفيذها على أرض الواقع نظرًا لقلة عدد المدرسيين الرياضيين».

وقال عبد العزيز، إن زيادة عدد الطلاب في المدارس، وعدم وجود إمكانيات باعتبار أن التربية الرياضية تحتاج فناء كبير لممارسة الأنشطة الرياضية، وكثافة الطلاب، أهم العوائق التي ستقابل اعتبار المادة أساسية تضاف للمجموع.

وأضاف أن عدم وجود مدرسين للمادة أحد أهم الأسباب التي ستعيق اعتبار المادة أساسية، حيث أن مادة التربية الرياضية موجودة من ضمن الحصص الدراسية وتدخل من ضمن معايير الجودة، وعلى الرغم من وجودها فإنها تلغى لعدم وجود مدرسيين.

وتعتبر التربية البدنية من الحصص الترفيهية في المدارس، ويقبل عليها الطلاب بشدة، ويطلق عليها المصريون حصة «الألعاب».