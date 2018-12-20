إحباط تهريب أجهزة تجسس وتنصت بمطار برج العرب

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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الخطوط التركية القادمة من إستانبول إشتبه هشام عقل رئيس الوردية فى الراكب (م . ا ) والذى بدا عليه القلق والإرتباك وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة طاقم الفحص المكون من بسام السيد تحت إشراف إسلام قباري، مدير الإدارة، فأكدا صحة الإشتباه وبالعرض على مصطفى العربي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من خالد عبدالعزيز ومهند صبري، وجورج شاكر ورجب بحيرى مأمورى الحركة ومحمود عثمان بالأمن بالأمن الجمركى محمود يعقوب مكافحة التهريب الوردية بحضور سعد عبادى مدير إدارة الوديعة.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 4 ساعات مزودة بكاميرا وكارت ميمورى و5 ولاعات مزودة بكاميرا و USB مخبأة فى أماكن متفرقة بين طيات الملابس.

وقرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 70 لسنة 2018.


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