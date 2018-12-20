برشلونة يستعير مدافع فالنسيا 6 أشهر

20 ديسمبر 2018 - 09:01 م

أنهى مسئولو برشلونة الإسبانى، مساء اليوم، الخميس، إجراءات التعاقد مع الكولومبى جيسون موريلو مدافع فالنسيا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وذكر الموقع الرسمى لنادى برشلونة، أن موريلو انضم للبارسا فى الفترة المتبقية للموسم الحالى 2018/2019، بقيمة 2 مليون يورو، مع وجود بند أحقية الشراء النهائى للبلوجرانا نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو.

وتعاقد برشلونة مع المدافع الكولومبى، نظرا للنقص العددى فى خط الدفاع، بعد إصابة الفرنسى صامويل أومتيتى الذى سيغيب لفترة طويلة، والإصابات المتكررة التى يتعرض لها البلجيكى توماس فيرمايلن.