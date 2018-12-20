  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:26 م
بحث متقدم
الداخلية

"الداخلية" تكشف حقيقة بط وحمام السجون في بيان هام

محافظ القاهرة

"بكري" يدافع عن محافظ القاهرة بعد واقعة "السيسي"

توفيق عكاشة

"عكاشة": هذا ما فعله السيسي لمجابهة الحرب العالمية الثالثة

رجل الأعمال حسين سالم

«حسين سالم» مُهدد بالحبس بسبب إخفاء 30 مليون جنيه

سامح عاشور

محامون يتضامنون مع «عاشور»: لست وحدك

الرئيس السيسي

تربويون: الرئيس يطلب المستحيل

امم افريقيا

مصر تنُظم كأس الأمم الأفريقية 2019

أرشيفية

بعد ارتفاع أسعار التقاوي.. أزمة البطاطس تطل برأسها من جديد

احتجاجات السودان

مقتل 5 متظاهرين في «القضارف» السودانية

تسونامي

زلزال مدمر يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي

برشلونة يستعير مدافع فالنسيا 6 أشهر

الرياضة

مدافع فالنسيا
مدافع فالنسيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ميسي» يقود هجوم برشلونة أمام ليفانتي

#

مفاجأة.. نجم برشلونة يشتري ناديًا بالدوري الإسباني

#

مدافع ليفربول يثأر لـ«صلاح» من «راموس»

#

برشلونة يقترب من ضم مدافع تشيلسي

برشلونة

المصريون

فالنسيا

أنهى مسئولو برشلونة الإسبانى، مساء اليوم، الخميس، إجراءات التعاقد مع الكولومبى جيسون موريلو مدافع فالنسيا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وذكر الموقع الرسمى لنادى برشلونة، أن موريلو انضم للبارسا فى الفترة المتبقية للموسم الحالى 2018/2019، بقيمة 2 مليون يورو، مع وجود بند أحقية الشراء النهائى للبلوجرانا نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو.

وتعاقد برشلونة مع المدافع الكولومبى، نظرا للنقص العددى فى خط الدفاع، بعد إصابة الفرنسى صامويل أومتيتى الذى سيغيب لفترة طويلة، والإصابات المتكررة التى يتعرض لها البلجيكى توماس فيرمايلن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب ينتقد المعارضين لقراره المثير للجدل
» الانسحاب الأمريكي من سوريا نصرلـ"أردوغان"
» 4.5 مليارات دولار زكاة مستحقة على البنوك السعودية
» «حسين سالم» مُهدد بالحبس بسبب إخفاء 30 مليون جنيه
» صورة.. «صلاح» يحتفل بأعياد الكريسماس
» حبس سامح عاشور عامين وتغريمه 20 ألف جنيه
» أسباب زيارة «آل الشيخ» نادي الزمالك
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ«ملك الحركات» على المهرجانات
» ماذا قال «ميدو» بعد السقوط بـ«الثلاثة» أمام الفيصلي؟
» قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها
» بالفيديو.. فتاة تلقن سارقين علقة ساخنة لمحاولتهما سرقة حقيبتها

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين