» صورة.. «صلاح» يحتفل بأعياد الكريسماس

20 ديسمبر 2018 - 09:13 م

حرص محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على الاحتفال مع زملائه في الفريق والمدير الفني يورجن كلوب بأعياد الميلاد "الكريسماس".

وجاء ذلك بعد انتهاء مران اليوم استعدادا لمواجهة ولفرهامبتون غدا الجمعة في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح صلاح في تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 10 أهداف متساويا مع الجابوني بير أوباميانج مهاجم أرسنال.

وسجل اللاعب المصري 13 هدفًا خلال الموسم الجاري آخرها هدف فوز الريدز في مرمى نابولي، وانتهت بفوز الريدز وصعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة حيث تفادى الخسارة في أول 17 جولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.