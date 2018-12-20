السجن 15سنة لقاتل شقيقته ونجلها

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد بمعاقبة "ف .ز " بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تعود أحداث الواقعة ، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية فى المنيا من كشف لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة وطفلها الرضيع وفى حالة تعفن ملقيين بالطريق الصحراوى الغربى فى زمام مدخل قرية برباط مركز مغاغة ، وانتقل على الفور الرائدين محمود شلقامى ، رئيس مباحث مغاغة ،  وأحمد درويش رئيس مباحث العدوة وتبين وجود جثة لسيدة فى العقد الثانى من عمرها ورضيع ملقى بجوارها  ،وأن الجثة بها ذبح قطعى بالرقبة وترتدى ملابسها كاملة عبارة عن عباءة سوداء اللون وفى حالة تعفن ووجود نزيف وكسر برأس الرضيع وتم تصوير الجثتين وفحص جميع المبلغ بغيابهم وبسؤال عمال اليومية والمقاولون المترددون على هذا المكان أثناء ذهابهم إلى عملهم وعودتهم عرض صور المجنى عليها تم التعرف عليها.

وبسؤال النقباء أحمد العطار معاون مباحث مركز مغاغة ومصطفى درويش ومصطفى عارف معاون المباحث العدوة لأسرة المجنى عليها قال والدها "  ز م 52 عام " أن ابنته " ا ز م 21 عاما " متغيبة منذ عام تقريبا عن منزل زوجها وقام بتحرير محضر بتغيبها ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وبسؤال شقيقها " ف . ز " تبين أنه مرتكب الواقعة واعترف المتهم قائلا: "نعم قتلتها اتخلصت منها لمحو العار، حيث هربت من زوجها مع نجل شقيقه إلى القاهرة  ، وشاهدها أحد أهالى القرية بالقاهرة ، وأخبرنى وعندما توصلت لمكانها، وتحدثت معها أعطيتها الأمان والوعود لكى تعود معى إلى القرية وعندما وافقت استوقفت سيارة أجرة وأخذتها معى حتى مدخل القرية على الطريق الصحراوى الغربى ، وذبحتها بمطواة قرن غزال وفارقت الحياة فى الحال وتركت الرضيع حتى فارق الحياة وعدت إلى منزلى"



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