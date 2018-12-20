"فيروسات البرد والإنفلونزا".. كتاب جديد

20 ديسمبر 2018 - 09:35 م

الإنفلونزا من الأمراض الحادة acute والمعدية والتي تصيب أكثر من 800 مليون شخص كل عام حول العالم مصحوبة بعدد كبير من الوفيات، ناهيك عن نزلات البرد وما ينجم عنها من آلاف من حالات الوفاة إضافة إلي المضاعفات جراء تلك الأمراض، مما يجعل من دراستها من الأهمية بمكان بحيث تمكن العلماء من مقاومتها والتغلب علي ما يصاحب الإصابة بها من مشاكل أو مضاعفات تؤثر بل تعطل في بعض الأحيان حياة البعض.

هذا وتعتبر الصورة التي لدينا اليوم عن وباء الأنفلونزا الذي أصاب العالم عام 1918 أكثر تفصيلا عما كانت قبل عشرين عاما، نظرًا للتقدم الهائل في طرق التشخيص عما كان عليه الحال منذ خمسين إلى مئة عام مضت، ومع ذلك تظل صورة ناقصة، حيث السؤال ماذا لو تكررت مأساة 1918 ونشأت إنفلونزا مثيلة؟ وهل العالم يستطيع التقليل من أعداد الضحايا عن طريق العلاجات الحديثة التي تتمثل في المضادات الفيروسية أو اللقاحات الجيدة والتي تستخدم فيها التقنيات الحديثة.

وإذا كان كما يقولون الوقاية خير من العلاج فماذا عن النصائح التي يجب إتباعها لتجنب الإصابة وكذلك منع انتشار سلالات الإنفلونزا الخطيرة وبالأخص تلك العابرة للأنواع مثل إنفلونزا الطيور حينما تصيب الإنسان. لا يختلف أحد على أن إنفلونزا 1918 ألقت ظلا ثقيلا على القرن العشرين، وكانت لها نتائج صعبة علي العالم أجمع ومن ثم يجب ألا يتواني العالم أجمع وبالأخص العلماء المتخصصين في البحث الدؤوب لعدم تكرارها بل مكافحتها ومحاولة التغلب عليها.

أضف إلي ما سبق وعلي ضوء الرؤية المتعلقة بعمليات التطور والتغيير الذي يحدث في فيروسات الإنفلونزا، فقد يتمكن العلماء في المستقبل من فهم أوسع عن أسباب تفشي الأوبئة سواء في السابق أو حتي المتوقعة مستقبلاً ، من أجل الوقوف على الخصائص الجينية للفيروس والتي تجعله قادرا على الانتشار ونقل العدوى حول العالم في صورة وبائيات خطيرة بتلك السرعة الهائلة والتي تهدد العالم أجمع.

وفي كتاب الدكتور رضا محمد طه، أستاذ الفيروسات المساعد-كلية العلوم جامعة الفيوم "فيروسات البرد والإنفلونزا" يتناول الكتاب أنواع فيروسات الإنفلونزا ومسمياتها المختلفة، وخصائصها فضلاً عن تركيبها وكذلك الصعوبات التي يواجهها العلماء عند دراسة تلك الفيروسات، والتي تكمن أساساً في معدل وسرعة ما يحدث فيها من تغيير يتطلب تعديل فيما يخص العلاجات وأيضاً اللقاحات حسب ما يظهر من سلالات الفيروس في كل موسم.

كما يستعرض كافة ما يمر به الشخص من أعراض ومضاعفات عند إصابته بالإنفلونزا ونزلات البرد وكذلك طرق الوقاية والعلاج فضلاً عن أنواع اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا، هذا وبالكتاب أيضاً عدد من الدراسات والأبحاث الحديثة عن الإنفلونزا ونزلات البرد بما فيها استخدام العلاج بالبدائل الطبيعية مثل العسل وفيتامين سي والثوم وغيرها.



