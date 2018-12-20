"عكاشة": هذا ما فعله السيسي لمجابهة الحرب العالمية الثالثة

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أن صندوق النقد الدولي حذر من أزمة اقتصادية حادة، بسبب التوتر على الساحة العالمية في الصين وأمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا.
وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "المصري اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن جهاز المخابرات الألماني أصدر تقريرًا "طازة" يحذر فيه من جماعة الإخوان المسلمين، لأنها هي من صنعت تنظيم القاعدة، وداعش، وجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة على حد وصف التقرير. 
ولفت "عكاشة" إلى أن كلًا من قطر وتركيا وكبار رجال الاعمال في بعض الدول العربية هم من يمولون الإخوان، وسيتم قطع رقبة الإخوان بعد انتهاء دورهم، لأنهم تسببوا بأضرار لبعض الدول التي كانت تدعمهم، معقبًا:" ربك بيخلص". 
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم أن هناك احتمالات بنشوب حرب عالمية ثالثة، ولذلك حرص على إنشاء علاقات قوية مع أطراف هذه الحرب، حتى لا تتأثر مصر بهذه الحرب.


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