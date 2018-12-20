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تسونامي

زلزال مدمر يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي

زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب سواحل شرقي روسيا

عرب وعالم

زلزال
زلزال

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ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، أقصى شرقي روسيا، مساء الخميس.
ونقل موقع وكالة "سبوتنيك" المحلية عن "هيئة الخدمة الجيوفيزيائية" (حكومية)، أن مركز الهزة يقع قبالة سواحل شبه الجزيرة.
وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 85 كيلومترًا، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وحذّرت من احتمال حدوث موجات تسونامي، إلا أنها أشارت لاحقًا أن ارتفاعها لن يتجاوز 30 سم إلى متر واحد.
يشار أن المنطقة ذاتها تعرضت إلى زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، في مارس/آذار الماضي. -

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