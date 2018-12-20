دي ميستورا للشعب السوري: الأمم المتحدة لن تخذلكم

20 ديسمبر 2018 - 10:40 م

قال استيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى سوريا، المستقيل من مهمته، إن المنظمة الدولية لن تخذل الشعب السوري.



جاء ذلك في حديث للصحفيين، بعد إفادة قدمها أمام مجلس الأمن بشأن الأزمة، هي الأخيرة له بمنصبه الحالي.



ورفض دي ميستورا الرد على أسئلة الصحفيين، واكتفى بالقول إنه يوجه رسالة إلى الشعب السوري، لا إلى السياسيين؛ "مفادها أن الأمم المتحدة لن تخذلكم".



وشدد على أن "اهتمام المنظمة بالقضية غير مرتبط بشخص يتولى المهمة أو آخر يتركها".



وبشأن قرار واشنطن سحب قواتها، قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.



ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.



وأوضح المبعوث الأممي المستقيل أن "الأحداث تتطور بشكل مستمر وسريع، ولذلك فمن غير اللائق التعليق من جانبي عليها مع تولي مبعوث جديد المهمة".

