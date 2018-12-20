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تبادل لإطلاق النار قرب مستوطنة شمال شرق رام الله

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جيش الاحتلال: إطلاق نار على نقطة مراقبة قرب رام الله
جيش الاحتلال: إطلاق نار على نقطة مراقبة قرب رام الله

المصريون ووكالات

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قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار مساء الخميس، باتجاه محطة حافلات قرب مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة الغربية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الجيش، أن جنوده ردوا بإطلاق النار، دون وقوع إصابات في الطرف الإسرائيلي.
وذكرت "قناة كان" العبرية، أن النار أطلقت من قرية "عين يبرود" القريبة من مفترق مستوطنة "عوفرا" شمال شرق مدينة رام الله، التي شهدت قبل أسبوعين هجوما أصيب فيه سبعة مستوطنين بجروح.
ونقلت القناة الثانية العبرية، عن مستوطنين اثنين قولهما، إنهما كانا في محطة للحافلات عندما أطلق النار من قرية عين يبرود القريبة.
وأضاف المستوطنان إنهما انبطحا خلف حاجز اسمنتي، فيما قام جنود في الموقع بالرد على مصادر النيران.
ووصلت قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي وشرعت بعمليات تمشيط في المنطقة.
والأسبوع الماضي، شهدت منطقة رام الله هجوما قتل فيه جنديان وأصيب جندي ثالث بجروح حرجة ومستوطنة بجروح خطيرة، في موقع يبعد كيلومترين عن الهجوم الأول.
وعقب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، قتل الفلسطيني صالح عمر البرغوثي (29 عامًا)، وهو من سكان قرية كوبر غرب رام الله، بزعم أنه أحد منفذي هجوم على مستوطنة "عوفرا".
وأضاف إنه اعتقل "بقية أفراد الخلية المنفذة للعملية" من دون ذكر عددهم، أو الكشف عن هوياتهم. 

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