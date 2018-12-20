» الانسحاب الأمريكي من سوريا نصرلـ"أردوغان"

20 ديسمبر 2018 - 10:50 م

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا، نصر دبلوماسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



جاء ذلك في خبر للصحيفة، حول الانسحاب الأمريكي من سوريا، نشرته بعنوان "الانسحاب الأمريكي من سوريا، نصر دبلوماسي لأردوغان".



وأوضحت الصحيفة أن قرار الانسحاب الأمريكي جاء بعد عدة أيام من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.



وتابعت: "لربما استسلم الرئيس الأمريكي أمام ضغوطات أردوغان".



وأشارت الصحيفة إلى احتمالية شن تركيا عملية في المناطق التي يتواجد فيها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.



وأكدت أن الهدف الرئيسي لتركيا هو دخول مدينة منبج (شمالي سوريا)، التي يسيطر عليها "ي ب ك/ بي كا كا".



والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.

