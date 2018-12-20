نتنياهو: إسرائيل ستصعد المعركة ضد إيران في سوريا

20 ديسمبر 2018 - 11:10 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستصعد معركتها ضد القوات المتحالفة مع إيران في سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

