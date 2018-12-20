"بكري" يدافع عن محافظ القاهرة بعد واقعة "السيسي"

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظة القاهرة، مشهود له بالكفاءة والاحترام «ومبيعرفش يلف ويدور أو يكدب».



وأوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحوار الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ القاهرة خلال افتتاح عدد من المشروعات كان حوار بين الرئيس والمحافظ مؤكدا أن هناك ثقة في محافظ القاهرة لأنه من ضمن اختيارات الدولة ومشهود له بالكفاءة.