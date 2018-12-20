هذا هو موعد الانتهاء من مشروع تطوير ماسبيرو

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي صندوق تطوير العشوائيات، بأن مشروع تطوير ماسبيرة حدث به مشاركة اجتماعية بين الصندوق والمحافظة والمواطنين.
وأضاف "صديق"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور» مساء الخميس،: "وجدنا اختلافات بين الأهالي، ووضعنا جميع الاختيارات في 5 رغبات لتلبية كل احتياجات المواطنين، وفي البداية كل الأسر وافقت ما عدا 8 أسر، ثم وافقوا جميعًا بعد ما شعروا بالجديدة"، معقبًا: "وهذا هو قمة النجاح".
ولفت إلى أن حوالي 3 آلاف أسرة طلبوا تعويضات، لافتًا إلى أن عملية إزالة المنطقة لم تتم قهرًا، ولكن برضا وموافقة المواطنين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروع في أقل من 30 شهرًا.
وتابع: «المعمار في منطقة مثلث ماسبيرو سيكون معمار خديوي مثل المتواجد بوسط البلد ولكن بارتفاعات أعلى».