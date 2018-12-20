هذا هو موعد الانتهاء من مشروع تطوير ماسبيرو

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي صندوق تطوير العشوائيات، بأن مشروع تطوير ماسبيرة حدث به مشاركة اجتماعية بين الصندوق والمحافظة والمواطنين.



وأضاف "صديق"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور» مساء الخميس،: "وجدنا اختلافات بين الأهالي، ووضعنا جميع الاختيارات في 5 رغبات لتلبية كل احتياجات المواطنين، وفي البداية كل الأسر وافقت ما عدا 8 أسر، ثم وافقوا جميعًا بعد ما شعروا بالجديدة"، معقبًا: "وهذا هو قمة النجاح".

