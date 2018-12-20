المغرب: المشتبه بهم في قتل السائحتين بايعوا "داعش"

20 ديسمبر 2018 - 11:30 م

أكد النائب العام المغربي، يوم الخميس، صحة تسجيل فيديو، بايع فيه 4 أشخاص تنظيم «داعش» الإرهابي، وزعيمه أبوبكر البغدادي، يشتبه بضلوعهم في قتل سائحتين دنماركية ونرويجية.



وقال النائب العام في بيان، إن المشتبه بهم هددوا في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجمات، وفقا لـ«رويترز».



وأظهرت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي قبل قتل الامرأتين.



ورجحت السلطات المغربية، مساء أمس الأربعاء، فرضية العمل الإرهابي في مقتل السائحتين الأجنبيتين.



وأعلنت القناة الثانية للتلفزيون المغربي، أن «وراء العملية الإرهابية، قتل السائحتين الأوروبيتين، 3 عناصر أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش».

