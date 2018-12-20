"عكاشة" يكشف عن أزمة كبرى تهدد العالم الفترة المقبلة

20 ديسمبر 2018 - 11:50 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك أزمة اقتصادية عالمية حادة مقبلة، مضيفا "مش أنا إللي بقول الكلام ده لوحدي، وصندوق النقد الدولي هو من أعلن هذا الحديث".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، أن صندوق النقد الدولي لديه معطيات وأحداث تسير في طريق أزمة اقتصادية حادة.



ولفت "عكاشة" إلى أن الصين تملك من الذهب ما لا يملكه أحد في العالم، لافتًا إلى أن من يديروا العالم خلف الستار خطتهم معروفة؛ وهي صناعة أزمة اقتصادية عالمية حتى تنزلق الدولة المسيطرة اقتصاديًا في أزمة عالمية ويستطيعوا السيطرة عليها.

