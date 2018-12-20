بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل الحرب على داعش

20 ديسمبر 2018 - 11:00 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الخميس، إن بلاده ستواصل حملة محاربة الإرهاب على تنظيم الدولة الإسلامية/داعش/ "سواء ظهر في سورية أو في أماكن أخري".



وقال بومبيو، في برنامج يبثه راديو لورا انجراهام، إن "مستمعيكم يجب أن يطمئنوا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة حملة محاربة الإرهاب والاستمرار في الحرب على تنظيم الدولة (داعش) سواء ظهر في سوريا أو في أماكن أخرى".



وأضاف أن "القرار برحيل هؤلاء الأشخاص من سوريا لا يقلل من النجاح الهائل الذي حققته هذه الإدارة في حربها على الإرهاب بالشرق الأوسط".



وأضاف بومبيو أن هناك "فلول لتنظيم الدولة في الكثير من الجيوب حول العالم".

