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البورصة المصرية تربح 4.7 مليار جنيه في أسبوع

مال وأعمال

البورصة
البورصة

المصريون ـ متابعات

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حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7ر4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر744 مليار جنيه، مقابل 1ر740 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 6ر0%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 08ر1 في المائة ليسجل مستوى 13138 نقطة؛ فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 47ر0 في المائة ليبلغ مستوى 678 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 48ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1699 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 46ر0 في المائة ليبلغ مستوى 13110 نقطة.
وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول، خلال الأسبوع الحالي، لتبلغ 7ر6 مليار جنيه من خلال تداول 107ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 74ر5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 892 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 9ر103 مليون جنيه، ومن خلال تداول 2ر32 مليون ورقة منفذة على 618 عملية.
وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 25ر95% من اجمالي قيم التداول داخل المقصورة؛ فيما استحوذت السندات على نحو 75ر4%
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 99ر64 % من اجمالي تعاملات السوق؛ بينما استحوذ المستثمرون الأجانب "غير العرب" على 51ر26% والعرب على 51ر8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 06ر25 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 82ر81 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي شراء قدره 604ر6 مليار جنيه منذ بداية العام؛ بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 38ر815 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 29ر42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71ر57 %.. وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 15ر21 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفيما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 273 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 281 ألف سند تقريبا.

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