استقالة "الكلب المسعور" أقوى رجال ترامب بـ"البنتاجون"

21 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الخميس، تنحيه عن منصبه في أحدث تداعيات لقرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.



وكشف وزير الدفاع الأميركي في خطاب استقالته أنه "تنحى عن منصبه كي يتمكن ترامب من تعيين وزير دفاع له أفكار متقاربة معه".



من جانبه، أعلن ترامب عبر ?مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن وزير الدفاع، جيمس ماتيس، سيتقاعد بحلول نهاية فبراير المقبل.



وذكر ترامب: "خلال السنتين السابقتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وهو ساعدني كثيرا في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".

