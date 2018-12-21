تامر أمين: عرفونا المطلوب مننا إيه

21 ديسمبر 2018 - 08:28 ص

علق الإعلامي تامر أمين ،على فكرة التوك توك الذكي، الذي يتميز بتكنولوجيا أعلى من التوك توك العادي .



وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن التوك توك الذكي العامل الإلكتروني به أكبر، وسيسير بالكهرباء وشكله مميز، لكن السؤال: "هل سيتم تقنينه أم سيظل كسابقه بدون أي تراخيص".



وتابع: "لازم نعرف إحنا هنعمل إيه و إيه المطلوب مننا ، فكرة الأمر الواقع لم تعد صالحة، يا إما نقنن التوك توك الجديد يا إما يتم منعه نهائيا".

