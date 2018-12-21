"عكاشة" يكشف خطة من 3 نظريات للإخوان

21 ديسمبر 2018 - 08:35 ص



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإخوان يستخدمون 3 نظريات إعلامية ولذلك يتم التركيز عليها في قنواتهم، التي يتم بثها خارج مصر.

وأضاف "عكاشة" خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" ، أن هذه النظريات الثلاثة هما نظرية الغضب وتحويلها إلى نظرية رفض ثم تحويلها إلى نظرية ثورة، وهذا يتم من خلال تحريك الأفراد وإثارة غضبهم.



وأشار الإعلامي، إلى أن مركز التخطيط والإدارة الاستراتيجي لاحدى الفضائيات هو من قام بوضع هذه النظريات الثلاثة، ومن ثم قامت جماعة الإخوان باستخدامها والترويج لها عبر 6 قنوات تابعة لهم.

