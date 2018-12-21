  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: عرفونا المطلوب مننا إيه

تحطم طائرة - أرشيفية

تفاصيل تحطم طائرة خاصة ووفاة جميع ركابها

ليفربول

"ليفربول صلاح" يسعى لدهس "وولفر هاميتون" الليلة

وزير التعليم

تفاصيل صادمة عن سقوط سور عقار علي مدرسة بالمرج

خالد الجندي

"الجندي": زوج مراتي طلب ايدها مني

أقل وأعلى سعر لـ"الدولار" في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سقوط امطار

"الارصاد" تحذر من سقوط أمطار

توفيق عكاشة

"عكاشة":"الله جاء بالسيسي لينفذنا"

جيم ماتيس

استقالة "الكلب المسعور" أقوى رجال ترامب بـ"البنتاجون"

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف عن أزمة كبرى تهدد العالم الفترة المقبلة

مفاجأة لن تصدقها عن أول مصرية متخصصة في علم الذرة

آخر الأخبار

الدكتورة إحسان حلمي
الدكتورة احسان حلمي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"

#

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

#

24 فائدة صحية لـ"القلقاس"

#

أهداف مصر من بناء 5 سدود بأوغندا

جمال عبد الناصر

ام بى سى مصر

علم الذرة

إحسان حلمي


أكدت الدكتورة إحسان حلمي، أول دكتورة مصرية في الذرة، أنها كانت غاضبة من عدم التقدير في مصر، بينما كانت أمريكا تقدر العلم، فهناك زميل أجنبي سألها متعجبا: "هل البنات يتعلمون في مصر"، لافتة إلى أنها لم تتزوج لشعورها أن العلم أهم من الزواج.

وأضافت "حلمي"، خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنها ساقطة قيد في نظر الحكومة المصرية، موضحة أن تاريخ ميلادها 1 سبتمبر 1923، مضيفة: "بقالي 20 سنة بدور عليها، ومفيش حد بيساعدني".

وتابعت : "شهادة ميلادي فيها كل حاجة عني، ومش عارفة احصل عليها"، مؤكدة بأنه عندما كانت في أمريكا كانت تشتاق كثيرا للعودة إلى مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ثروة فنانة شهيرة تضعها بين الأغنى عالميا
» مفاجأة لن تصدقها عن أول مصرية متخصصة في علم الذرة
» بالصور.. بعثة الزمالك تطير إلى تشاد لمواجهة القطن
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» ابنة هيفاء وهبي تشعل "إنستجرام" بصورها القديمة
» دراسة تكشف أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب"
» الرئيس الروسي يلمح إلى هذا الأمر الهام
» خالد الجندي: "الطلاق الشفوي هو والعدم سواء"
» مفاجأة مدوية عن واقعة انهيار سور مدرسة بالمرج
» عالم أزهري: هذه هي أسعد لحظات الشيطان
» ترامب ينتقد المعارضين لقراره المثير للجدل

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين